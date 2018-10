Milan, Li esce di scena: niente causa a Elliott

Non solo il Barcellona, che si muove concretamente per chiudere una tripla operazione con l’Ajax che includerebbe Frenkie De Jong, Mazraoui e De Ligt. Su De Jong c’è anche il Manchester City, ci sono stati dei contatti anche nelle scorse ore. Gli inglesi hanno individuato nel centrocampista...

Che fine ha fatto Yonghong Li? L’ex patron rossonero è praticamente sparito. Come riporta Tuttosport, pare che il misterioso uomo d’affari cinese abbia messo da parte le intenzioni bellicose di intentare causa a Elliott, che avrebbe avuto come fine quello di recuperare una parte dei soldi investiti nel Milan. Mister Li avrebbe ritirato il mandato dato allo studio legale Eversheds: questo induce a pensare che abbia deciso di uscire di scena.

