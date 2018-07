Milan, Li Yonghong è scomparso. Si può ripartire da Gazidis e Leonardo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle vicende societarie di casa Milan. Da due giorni i vertici del club stanno provando a contattare Li Yonghong senza successo. Desaparecido il numero uno cinese, che però resta almeno sul sito ufficiale ancora il presidente.

Elliott si muove anche per la nuova dirigenza da inserire a stretto giro di posta.

Al posto di Fassone potrebbe essere nominato direttore generale Ivan Gazidis, direttore esecutivo dell’Arsenal ed ex vice commissario della Major League Soccer. Sull'area sportiva c’è invece una candidatura che sembra aver già raccolto più preferenze delle altre: i voti sono andati a Leonardo.