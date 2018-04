Milan, Locatelli può salutare in estate. Ma sarà solo un arrivederci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Milan al termine della stagione c’è anche Manuel Locatelli. Il centrocampista rossonero ha giocato pochissimo in questa stagione, ma il club e Gattuso credono molto nelle sue qualità e non hanno alcuna intenzione di privarsene. Secondo quanto riportato da Tuttosport, difficilmente il Milan lo cederà dunque a titolo definitivo. Al massimo, Locatelli potrebbe partire in prestito.