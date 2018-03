Milan, Maldini consiglia: "Gattuso da confermare, anche dopo l'Arsenal"

Paolo Maldini, intervistato da Tuttosport, parla così della posizione di Gattuso dopo la sconfitta contro l'Arsenal, in Europa League: "La sconfitta in Europa League non ci voleva, ma non ridimensiona. Potrebbe minare però le certezze che la squadra aveva ritrovato. Giudizi condizionati su Gattuso? Assolutamente no. Rino ha svolto un lavoro importante e i risultati parlano chiaro. Ha dimostrato di avere grandi capacità che vanno oltre alla conclamata grinta. Rino ha fatto le sue esperienze in paesi diversi con obiettivi differenti perché non ha allenato squadre di vertice e questo conferma che non ha paura di nulla. Merita la conferma per quanto ha fatto da quando è arrivato".