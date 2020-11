Milan, Maldini lavora con Real Madrid e Manchester United per riscattare Diaz e Dalot

Brahim Diaz e Diogo Dalot sono arrivati al Milan durante il mercato estivo in prestito secco, formula che ha fatto storcere il naso a diversi tifosi. Dopo poche settimane, però, entrambi stanno convincendo parecchio in casa rossonera e quindi ora il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara stanno mettendo a punto le mosse giuste per provare a trattenere sia il trequartista che il terzino. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che i contatti tra il Milan e gli entourage dei giocatori sono costanti, così come quelli con i dirigenti di Real Madrid e Manchester United. Il club spagnolo, con cui Maldini è in ottimi rapporti, valuta Diaz intorno ai 25 milioni di euro. Al vaglio ci sono in particolare due opzioni: la prima è il rinnovo del prestito, ma questa volta con l'inserimento del diritto o dell'obbligo di riscatto a favore dei rossoneri (ed eventualmente anche del controriscatto esercitabile dal Real). L'alternativa è l'acquisto dell'ex giocatore del City a titolo definitivo da parte della società di via Aldo Rossi. Per quanto riguarda Dalot, che lo United ha pagato 22 milioni di euro per prenderlo dal Porto, gli inglesi non hanno voluto inserire nessuna opzione d'acquisto. L’intermediario italiano del giocatore, Gabriele Giuffrida, sta cercando di capire se ci sarà margine per mettere in piedi una trattativa che permetta ai rossoneri di trattenerlo a Milano. La qualificazione in Champions League renderebbe certamente più facile la permanenza in rossonero sia di Diaz che di Dalot.