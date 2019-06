Milan, Maldini un po' più vicino. Sarà un week-end di riflessione

In casa Milan continua a tener banco la questione societaria. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in questo momento Paolo Maldini sembra un po’ più vicino ad accettare l’offerta ricevuta da Ivan Gazidis di diventare il nuovo direttore tecnico al posto del dimissionario Leonardo. Difficile che succeda qualcosa nel week-end, che comunque sarà decisivo come momento di riflessione. Elliott è consapevole che bisogna fare in fretta: al momento il Milan è l’unica società di Serie A a dover ancora riempire le caselle più importanti, dai dirigenti all’allenatore.