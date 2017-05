Milan, Mati Fernandez primo obiettivo di mercato del Colo Colo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Fox Sport, il centrocampista del Milan Mati Fernandez, che a fine stagione tornerà alla Fiorentina per fine prestito, è il primo grande obiettivo di mercato dei cileni del Colo Colo. Il direttore sportivo Pablo Guede lo ha messo in cima alla lista degli acquisti in vista della prossima stagione.