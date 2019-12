Zlatan Ibrahimovic non sarà l'unico rinforzo del Milan nella sessione invernale. Come riporta oggi Sportmediaset, i rossoneri stanno tentando infatti di chiudere a breve anche il colpo Nemanja Matic. Centrocampista in scadenza col Manchester United, l'esperto serbo non è contento del poco spazio riservatogli da Solskjaer e si prepara a salutare Old Trafford già a gennaio. Unico scoglio, il suo ingaggio attuale da sette milioni all'anno: il 'Diavolo' lavora per limare le pretese dell'ex Chelsea, considerando anche il fatto che il giocatore ha già compiuto 31 anni.