Milan, membro del CdA Cappelli: "Non abbiamo parlato del nuovo socio"

Roberto Cappelli, membro del CdA, all'uscita da Casa Milan, ha affermato: "Abbiamo affrontato l'argomento relativo ai 32 milioni per l'aumento di capitale. Nel consiglio non c'è stata nessuna comunicazione sul socio di minoranza. UEFA? Siamo ottimisti per natura, abbiamo buone ragioni e speriamo di farle valere".