Milan-Mendes, asse anche per il mercato: s'è discusso di due giocatori

Non solo il socio di minoranza. Jorge Mendes, noto e potente procuratore, in questi giorni sta discutendo col Milan anche di calciomercato. Nel mirino di Mirabelli - scrive Tuttosport - c'è Renato Sanches, portoghese classe '97 di proprietà del Bayern Monaco, reduce dal prestito allo Swansea, che dovrebbe nuovamente lasciare Monaco di Baviera a titolo temporaneo.

Nonostante le smentite, resta nel mirino anche Radamel Falcao: tutto è legato al Mondiale e all'eventuale uscita di André Silva, centravanti che il club di via Aldo Rossi è pronto a cedere in caso di offerta all'altezza dei 38 milioni di euro pagati un anno fa.