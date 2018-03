Milan, Mirabelli a Juve-Rijeka: occhi su tre giovani croati

Il Milan guarda ai giovani. Il ds Mirabelli aveva già in agenda una tappa al Torneo di Viareggio e ieri ha seguito in tribuna - scrive la Gazzetta dello Sport la gara tra Juventus e Rijeka. Gli osservati speciali erano croati, uno per reparto: Dominik Mulac, centrale della squadra e della nazionale croata Under 19, il centrocampista classe 2000 Jakov Pintaric ed in attacco è stato apprezzato il '99 Dino Dukadjin.