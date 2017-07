Milan, Mirabelli: "Biglia ci piace. Keita non è più un nostro obiettivo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In conferenza stampa il ds del Milan Masimiliano Mirabelli ha parlato della situazione legata a Keita Balde e Lucas Biglia, i due giocatori della Lazio da tempo nel mirino rossonero: "Keita era un profilo seguito, ma ci siamo accorti che era gestito in un certo modo e abbiamo mollato la presa e da tempo non rientra nei nostri programmi. Biglia? Biglia ci piace, ogni tanto escono notizie false, non c'è stata nessuna discussione. Lotito e Fassone hanno rapporti splendidi, si sentono tante volte al giorno per mille motivi. Certamente dobbiamo trovare la quadra per chiudere la trattativa, noi cerchiamo di non scendere a compromessi. Se il giocatore arriverà, bene. Noi siamo il Milan e rappresentiamo una grande società, non faremo nulla che non sia in linea con i nostri principi".