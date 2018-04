Milan, Mirabelli: "Chiediamo scusa ai tifosi. Futuro? Idee chiare sul mercato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il ko rimediato contro il Benevento, il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato a Premium Sport: "Questa sconfitta non è come i quattro punti nelle ultime cinque, qui c'è da chiedere scusa perché con tutto il rispetto del Benevento, il Milan doveva fare qualcosa di diverso, ci assumiamo le nostre responsabilità e guardiamo avanti, purtroppo paghiamo più stanchezza del dovuto, un calco di concentrazione che forse la rincorsa ci vedeva su qualcosa di più importante, una serie di cose e non può andare bene così".

Problema di gol?

"Siamo tutti ad assumerci le nostre responsabilità, non è questione di modulo, è mancata l'anima a questa squadra, oltre alla tecnica alcune gare le vinci se metti l'anima, oggi non l'abbiamo fatto e anche l'ultima in classifica ti crea problemi, conosciamo i limiti e le positività di questo gruppo che non si costruisce in un momento, sappiamo cosa dobbiamo fare ma non dobbiamo farci prendere dallo sconforto".

Cinque punti in meno rispetto alla scorsa stagione?

"Tutti ci aspettavamo 5 punti in più ma quando cambi tantissimo e noi eravamo costretti a farlo, in una programmazione può succedere, sappiamo di avere un gruppo di giocatori giovani, sappiamo che non potevamo fare tutto in un mercato ma costruire questa squadra in un biennio, e non è facile raggiungere tutto quello che volevamo".

Per arrivare dopo?

"Ad una crescita importante, abbiamo fatto una scelta precisa cambiare i giocatore e aprire un ciclo, vogliamo step dopo step raggiungere gli obiettivi, non vogliamo raggiungere tutto e subito, siamo in sintonia con Gattuso, è una brutta sconfitta ma che non deve farci perdere la lucidità verso il nostro progetto".

Avete fatto un'analisi completa per la prossima stagione?

"Abbiamo le idee chiare su cosa si debba fare nel prossimo mercato, poi dipende da tente cosa ma sappiamo dove intervenire".

Bernard vi piace?

"Non mi sembra che oggi sia da fare mercato, sappiamo il valore di questo gruppo, dove intervenire, seguiamo il calcio europeo e non solo, faremo ciò che dobbiamo fare".