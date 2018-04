Milan, Mirabelli in bilico: Sabatini, Giuntoli o Emenalo per il futuro

A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport

Potrebbero dividersi a fine stagione le strade del Milan e del ds Massimiliano Mirabelli. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina scrive che le ultime settimane hanno portato in dote contatti (più o meno confermati) con manager eccellenti. Fa scalpore l’ipotesi di un dialogo con Walter Sabatini, fresco di dimissioni dall’Inter. Ma non è meno pesante - si legge sulla rosea - la candidatura di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli. Si sussurra anche dell’uomo-mercato del Monaco: quel Michael Emenalo, con un passato al Chelsea. E nel casting rispunta anche il nome del ds dei tempi d’oro, Ariedo Braida. Invece pare si sia fermato sul nascere l’approccio con Andrea Berta, volto italiano dell’Atletico Madrid.