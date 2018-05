Milan, Mirabelli: "In estate prenderemo un grande centravanti"

Ospite di MilanTv il ds del Milan Massimiliano Mirabelli ha fatto il punto sul prossimo mercato estivo che attende i rossoneri: "Abbiamo ben chiaro quali sono le zone di campo in cui intervenire: un centrocampista, un attaccante esterno e un grande centravanti. Dobbiamo alzare la qualità della squadra. L'anno scorso abbiamo puntato su molti giovani. Calhanoglu non giocava da diversi mesi, non è arrivato al top della forma. Conti sarà il nostro primo acquisto della nuova stagione. Abbiamo dovuto rinnovare anche alcuni contratti per rinforzare il patrimonio del Milan. Pensiamo di aver creato una buona base".