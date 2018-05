Milan, Mirabelli: "Lavoro di Gattuso straordinario"

Ospite di MilanTv il ds del Milan Massimiliano Mirabelli ha fatto parlato del rendimento di Gennaro Gattuso, tecnico rossonero arrivato dopo l'esonero di Vincenzo Montella: "E' giusto che lui stia sempre sul pezzo. Lui e noi abbiamo una grande responsabilità. Lui è dovuto subentrare in una situazione non facile, ma ha raggiunto la finale di Coppa Italia e abbiamo fatto un buon cammino anche in Europa. Rino ha fatto un lavoro straordinario, in campionato ha avuto una media da Champions. Questo deve essere un punto di partenza".