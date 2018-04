Milan, Mirabelli: "Non siamo costretti a rinunciare ai big"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Mirabelli, d.s. rossonero, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dopo il k.o. di San Siro contro il Benevento: "Sono d'accordo con Gattuso, proviamo vergogna e chiediamo scusa ai tifosi. Già avevamo fatto qualcosa di importante all'andata, regalando loro il primo punto, oggi abbiamo chiuso il cerchio. Conosciamo le difficoltà che stiamo attraversando, ma se ci metti tutto le superi. In questi tre mesi abbiamo fatto una lunga rincorsa, abbiamo anche accarezzato il sogno di rientrare tra le prime quattro, oggi viviamo il dramma di pensare di poter uscire dall'Europa. Il Milan non merita di vivere questa giornata, conosciamo il nostro percorso di costruzione, non dobbiamo pensare di guardare al passato. Non dobbiamo deprimerci per questa figuraccia, è una squadra giovane, sappiamo come intervenire per essere competitivi il prossimo anno. Sanzioni UEFA? La subiamo, sono cose che non riguardano la nostra gestione, siamo pronti ad eventuali sanzioni. Abbiamo le idee chiare anche se dovessero esserci problemi, lavoriamo giornalmente affinché la squadra possa essere completata. Molto spesso si parla di Suso o Donnarumma, abbiamo giocatori che interessano a molte squadre europee, ma non è detto che dobbiamo rinunciare a loro. Aspettiamo serenamente la decisione della UEFA".