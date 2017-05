Milan, Mirabelli punta Kjaer: l'ostacolo può essere l'ingaggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ds del Milan Mirabelli, negli ultimi giorni ha riallacciato i contatti con una vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Simone Kjaer, capitano della Danimarca attualmente in forza al Fenerbhace. Il club turco è pronto a lasciarlo partire per una cifra intorno ai 10 milioni, che non sarebbe un ostacolo, mentre il problema potrebbe essere il suo ingaggio, visto che in Turchia percepisce circa 4 milioni di euro a stagione. A riportarlo è Tuttosport.