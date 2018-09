Milan, Montolivo fuori dal progetto: a luglio sarà addio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane fa il punto sugli esuberi della Serie A, ovvero quei calciatori che non sembrano rientrare nei piani dei propri allenatori. In casa Milan, ad esempio, c’è Riccardo Montolivo. Il centrocampista ha dato tanto ai rossoneri, ma non porta più la fascia ed è stato scalzato da Biglia nelle gerarchie di Gattuso. Montolivo ha deciso di restare, ma a luglio dirà addio al club di Elliott.