Milan, Montolivo: "Importante non perdere. Gattuso? Lavoro incredibile"

Le sue parole a Sky

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riccardo Montolivo, centrocampista del Milan, dopo il derby con l'Inter ha parlato a Sky Sport: "Credo che ai punti l’Inter meritasse qualcosa in più di noi, le occasioni che hanno fallito sono state grandi ma quando una squadra capisce che non può vincere è importante non perdere. La squadra ha reagito bene senza rinunciare a provare a segnare. Dispiace perché ci servivano i tre punti”

Sul cambiamento con Gattuso: “Credo che il lavoro del mister sia stato incredibile, siamo migliorati sotto tutti i punti di vista, coesione fisico e tattica. Oggi si è visto poco, ma lavoriamo molto sulle imbucate, quindi si è messo in gioco e ha messo in gioco il gruppo. Ha creato grande coesione tra di noi, si devono fare solo grandi complimenti”

Sul valore della squadra: “Quello che si è visto da natale in poi è importante ma non basta perché la stagione si gioca da settembre. Se fossimo partiti come stiamo giocando ora saremmo là a giocarci la Champions”.