Milan, Morata ha detto sì: pronti 7,5 milioni a stagione. Ora tocca al Real

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, Alvaro Morata avrebbe detto sì al corteggiamento del Milan, che ha pronto per lui un contratto da 7,5 milioni di euro netti a stagione. Ora, i rossoneri dovranno trovare un accordo con il Real Madrid, non sarà facile, ma avere l’ok del giocatore potrebbe essere decisivo. Dopo qualche giorno di riflessione, dalla capitale spagnola è quindi arrivata la fumata bianca e ora in via Aldo Rossi sembra esserci maggiore ottimismo sulla buona riuscita di questa operazione che in un primo momento pareva quasi impossibile.