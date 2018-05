Milan, Morata o Immobile per l'attacco. A centrocampo spunta Veretout

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan sarebbe già a lavoro per l'acquisto di una punta e di un centrocampista in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda l'attacco, i due nomi nuovi sono quelli di Alvaro Morata, che però piace molto anche alla Juventus, sua ex squadra; e Ciro Immobile, giocatore che piace molto a Gattuso e che ha uno stipendio ben più basso rispetto ad altri potenziali obiettivi di prima fascia in Europa e in Italia. Per il centrocampo, il primo nome in lista è Jordan Veretout, interno al primo anno in A con la maglia della Fiorentina che potrebbe partire per cifre ritenute abbordabili per le casse rossonere. Più complicata la posta che porta a Marouane Fellaini visto che chiede non meno di 10 milioni di euro a stagione.