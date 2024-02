Milan-Napoli per il quant'è difficile ripetersi! Però se si mettesse mattone su mattone...

vedi letture

Stsera a San Siro si sfideranno le ultime due squadre che hanno vinto lo Scudetto in Serie A senza poi riuscire a ripetersi nella stagione successiva, in cui, invece, hanno collezionato più delusioni che successi: Milan e Napoli hanno dimostrato quanto sia difficile ripetersi in Serie A dopo un trionfo del genere, ma hanno, comunque, ampiamente i valori per dare vita ad una partita da prime - o quasi tali - della classe.

Le parole di Pioli

Il Milan, se vogliamo, li ha in modo particolare, non solo per l'ampiezza della rosa a disposizione di Pioli, ma anche per la continuità di risultati che sta esprimendo nell'ultimo mese e mezzo di campionato; tale positività in classifica ha ridato serenità all'ambiente, nonostante non manchi l'ambizione e la consapevolezza di poter e dover far meglio: "A noi come gruppo - ha spiegato Pioli in conferenza - non ci interessano le critiche, nel senso che siamo così tanto autocritici e severi con noi stessi che pensiamo a dare il meglio. Abbiamo lavorato bene, stiamo bene di testa e di gambe". E questa serenità, bontà, che poi è forza, va trasportata sul campo con l'obiettivo - dichiarato - di "vincere tutte le partite" mettendo "mattone su mattone" per riagganciare il rapporto con la tifoseria rossonera e provare a sperare in qualcosa di attualmente insperato.

La probabile formazione del Milan

Il tecnico rossonero non ha in mente nessun tipo di turnover e schiererà i soliti noti delle ultime quattro giornate, con una sola eccezione. Infatti Tijjani Reijnders è squalificato e al suo posto tornerà titolare Bennacer: accanto all'algerino dovrebbe essere confermato Adli. Davanti a Maignan non cambia la linea a quattro di difensori con la coppia di centrali Kjaer-Gabbia e quella di terzini Calabria-Theo. Nel tridente che sosterrà l'eterno Giroud, invece, ci saranno Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao. In panchina Jovic e Okafor, così come Musah. Non convocato Thiaw. Out per infortunio Kalulu, Tomori e Pobega, impegnato in Coppa d'Africa Chukwueze.