Milan, Niang si riavvicina allo Spartak Mosca: in arrivo 20 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

M'Baye Niang si riavvicina allo Spartak Mosca. Dopo i ripensamenti della scorsa settimana, il francese ha capito che in rossonero non troverà spazio e che dunque forse conviene partire in una squadra che lo sta cercando fortemente già da diverse settimane. I russi sono pronti a pagare 20 milioni di euro per l'attaccante. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'accelerata decisiva, in contemporanea con le visite e la firma di Nikola Kalinic in arrivo dalla Fiorentina. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.