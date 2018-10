Milan, niente accordo con Gandini: possibile futuro in Lega

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Umberto Gandini, dopo l'addio alla Roma, non farà ritorno al Milan. Nei colloqui con Gazidis non si è trovato un accordo definitivo sui ruoli anche se non c'è stata nessuna rottura traumatica. A questo punto il dirigente potrebbe approdare in Lega, magari con il ruolo di Amministratore Delegato. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.