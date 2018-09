Milan, niente debiti verso terzi. Elliott pronto ad aumento di capitale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa di vedere un Milan più vincente sul campo, ieri è arrivata una notizia molto importante per il club di via Aldo Rossi: la società milanista ha infatti comunicato di aver rimborsato i bond emessi sulla Borsa di Vienna all’epoca della vecchia proprietà, che sarebbero scaduti a ottobre e che erano stati interamente sottoscritti da Elliott. Lo riferisce il Corriere della Sera, che spiega come ora il Milan non abbia più debiti verso terzi. Al momento, a bilancio, ha ancora 120 milioni di debiti verso il socio (Elliott), che però non li riscuoterà ma li metterà a disposizione con un futuro aumento di capitale. Dopo aver acquistato il club da Yonghong Li, il fondo americano è quindi pronto a fare nuovi investimenti importanti per ridare stabilità finanziaria alla società di via Aldo Rossi. Ovviamente, oltre a questo, per la società rossonera sarà fondamentale aumentare i ricavi: questo compito spetterà in primis al nuovo amministratore delegato Ivan Gazidis che sarà in carica dal 1° dicembre, ma anche alla squadra di Rino Gattuso che dovrà cercare di qualificarsi a tutti i costi alla prossima Champions League. La strada è quindi tracciata, ora è il momento di passare dalle parole ai fatti.