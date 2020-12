Milan, non solo Ibra e Donnarumma: iniziata la trattativa per il rinnovo di Kessie

In casa Milan si continua a parlare dei rinnovi di contratto di Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic, i cui contratti scadranno il prossimo 30 giugno. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, da qualche giorno è iniziata anche la trattativa per il rinnovo di contratto di Frank Kessie, in scadenza con il Milan nel 2022.