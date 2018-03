Milan, nuovi problemi per Li Yonghong: fallita la sua società cassaforte

Nuovi problemi a livello societario per il Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera in edicola questa mattina è infatti fallita la Jie Ande, società di proprietà di Li Yonghong, una vera e propria cassaforte per il proprietario e presidente del club rossonero. La società è stata commissariata ma questo non porterà effetti diretti sul Milan, nonostante la solidità patrimoniale e la credibilità del suo patron abbiano subito un ulteriore colpo. In tutto questo, per non far crollare tutto e per ricevere l'ok dalla UEFA il fondo Elliott potrebbe prestare altri 30-40 milioni da destinare al club rossonero, per evitare sanzioni che inciderebbero sul valore della società che è a garanzia dei prestiti. La squadra è rinata con Gattuso ma la proprietà non pare essere molto solida a dimostrazione dell'azzardo fatto al momento dell'acquisto da Fininvest.