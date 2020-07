Milan o Roma ai preliminari di Europa League? La UEFA ha annunciato la data del 2° turno

A tre giornate dal termine della Serie A 2019/20 non è ancora deciso chi, oltre al Napoli che ha vinto la Coppa Italia, entrerà direttamente alla fase a gironi di Europa League tra Roma e Milan nella prossima stagione. Al momento le due squadre sono distanziate da due punti e chi concluderà indietro in classifica entrerà nella competizione già dal secondo turno preliminare.

In questo senso, dalla UEFA quest'oggi sono arrivate le date dei turni preliminari e quello che interesserà una tra Roma e Milan andrà in scena il 17 settembre. Quest'anno, a differenza delle passate stagioni, i turni preliminari verranno disputati in gara secca fino al terzo turno preliminare.