Milan, obiettivo Baselli per la mediana: il Torino lo valuta 25 mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul calciomercato del Milan, club che sta stringendo per l'inserimento di un socio di minoranza. In attesa di definire la nuova ripartizione delle quote del club, il ds Mirabelli si muove sul mercato: per il centrocampo, obiettivo numero uno è Daniele Baselli, calciatore valutato dal Torino 25 milioni di euro. Le alternative sono il belga Marouane Fellaini, svincolato ma con un ingaggio molto più alto, e Dani Ceballos del Real Madrid.