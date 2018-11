© foto di Image Sport

Il Milan è sulle tracce di Wissam Ben Yedder (28), attaccante del Siviglia protagonista con i biancorossi d'Andalusia in questa prima parte di stagione. Mundo Deportivo scrive che il calciatore ha una clausola rescissoria di trenta milioni di euro, cifra che servì in passato ai rossoneri per acquistare Carlos Bacca (32) proprio dal Siviglia. Gli andalusi, intanto, hanno fatto sapere che riscatteranno la punta portoghese Andrè Silva (23) dai meneghini.