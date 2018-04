Milan, occhi su Badelj ma il croato potrebbe rinnovare coi viola

© foto di Federico De Luca

Il Milan ritorna al passato e guarda con molta attenzione al mercato degli svincolati. In quest'ottica, uno dei nomi che piacciono maggiormente è sicuramente quello di Milan Badelj, regista croato in scadenza con la Fiorentina. Il giocatore è lusingato dall'interesse rossonero, ma il nuovo ruolo centralissimo acquisito in viola in seguito alla tragica scomparsa di Davide Astori potrebbe anche spingerlo a tornare sui propri passi e dunque a rinnovare l'accordo con il club dei Della Valle. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.