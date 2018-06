Milan, offerta del Monaco per Rodriguez: no del terzino svizzero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Monaco - riporta Sky - ha presentato un'offerta per Ricardo Rodriguez, terzino svizzero di proprietà del Milan. L'ex Wolfsburg ha risposto in maniera negativa alla chiamata del club del Principato e ha fatto sapere di voler portare avanti la sua avventura col club rossonero. Solo un top club europeo, in lotta per la vittoria della Champions League, potrebbe fargli cambiare idea.