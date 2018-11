Milan, offerti sei mesi di contratto a Ibrahimovic: Raiola ne chiede 18

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Milan ha già avviato una trattativa con Mino Raiola per il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Leonardo ha proposto un contratto da 6 mesi, mentre l'agente chiede non meno di 18 mesi di accordo. Le parti starebbero studiando la modalità per far scattare l'eventuale rinnovo nel corso della prossima estate.