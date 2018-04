Milan, offerto Sokratis. Ma la valutazione è alta e gli obiettivi sono altri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Tuttosport, il difensore greco Sokratis Papastathopoulos sarebbe stato offerto al Milan nelle ultime settimane. Il giocatore del Borussia Dortmund, che ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2010-11, ha il contratto in scadenza nel 2019 e una valutazione di 15 milioni di euro: una cifra alta per un club che ha altri obiettivi di mercato.