Milan, oggi Scaroni e i legali del club a Nyon: attesa per le sanzioni UEFA

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giorno decisivo in casa Milan: oggi il presidente Scaroni e i legali del club avranno un incontro con la camera giudicante UEFA in quel di Nyon. Sul tavolo, la sentenza legata al mancato rispetto dei parametri del fair play finanziario, con il cambio di proprietà che ha già avuto i suoi effetti positivi. Stamattina si capiranno le sanzioni, che il club prevede come minimo in multe attorno a 14-17 milioni di euro, con il timore di ricevere anche vincoli alla rosa. La sentenza, comunque, non verrà emessa oggi ma arriverà a dicembre.