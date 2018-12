Milan, ora riscatto Higuain insostenibile: può partire già a gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da punta di diamante a spesa insostenibile, potrebbe essere questa la parabola di Gonzalo Higuain al Milan, fresco di multa Uefa da 12 milioni di euro. La sanzione per il Fair Play Finanziario non rispettato potrebbe ripercuotersi sul mercato e proprio sulla stella della squadra, che secondo La Repubblica potrebbe partire già a gennaio nel caso in cui qualche club volesse accollarsi il riscatto pari a 36 milioni dalla Juventus. Servirebbe prima l'accordo coi bianconeri, ma a Milano non avrebbero problemi a togliersi di dosso i nove milioni annui di stipendio percepiti dal Pipita.