Milan-Paquetà, affare non a rischio nonostante l'indagine del Flamengo

Nessun rischio per il Milan che l'affare col Flamengo che riguarda Paquetà possa saltare a causa dell'apertura di un'inchiesta interna al club brasiliano proprio in merito alla partenza del trequartista. Il documento già firmato dalle parti in causa mette infatti i rossoneri al riparo di ogni rischio, con il brasiliano che dunque arriverà in Italia nel prossimo inverno per unirsi alla squadra di Gattuso. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.