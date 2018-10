Milan-Paquetà, decisivo summit tra Leonardo e agente. Le cifre dell'affare

Il Milan ha già piazzato il primo colpo per il mercato di gennaio: dal Flamengo arriverà Lucas Paquetà, uno dei migliori prospetti del calcio brasiliano. Da almeno un anno - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il giovane trequartista è al centro del mercato europeo e il club rossonero ha sbaragliato la concorrenza per poterlo tesserare già fra tre mesi. Il Milan, secondo le indiscrezioni, ha investito 35 milioni di euro più bonus per il cartellino del ragazzo, pronto a firmare un contratto quinquennale da circa 1,5 milioni a stagione. Eduardo Uram, manager del calciatore, ha avuto un ruolo chiave nell’operazione, visto che al Flamengo spetta il 70% del costo del cartellino, mentre il restante 30 va allo stesso Paquetà e ai suoi rappresentanti. In particolare la Brazil Soccer, che sfrutta l’immagine della stellina del Flamengo. Il viaggio a Milano (avvenuto la settimana scorsa) di Uram ha determinato la svolta: la stretta di mano con Leonardo nel corso del summit milanese è risultata decisiva.