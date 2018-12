Milan, Paquetà il colpo più caro di Elliott dopo Higuain

Il Milan ha deciso da tempo di puntare con decisione su Lucas Paquetà, considerato uno dei migliori prospetti del calcio brasiliano. Per strapparlo al Flamengo, il club rossonero ha speso qualcosa come 35 milioni di euro. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport in edicola, si tratta - dopo quello di Gonzalo Higuain - dell’acquisto più costoso dell’era americana di Elliott.