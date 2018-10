Milan, Paquetà non sarà l’unico acquisto invernale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A gennaio sarà una sessione di mercato importante per il Milan. La nuova dirigenza in estate ha dovuto correggere la squadra con rapidità, senza avere troppo tempo per programmare gli acquisti. Discorso inverso per gennaio, dove Leonardo può lavorare con tranquillità in queste settimane, e lo dimostra il fatto che un colpo è stato già messo a segno. Lucas Paquetà arriverà appena chiuderà il campionato in Brasile: “Abbiamo un accordo di base con il Flamengo, ma il mercato riapre a gennaio quindi dobbiamo ancora fare un po’ di strada prima dell’ufficialità. Deve giocare ancora delle partite del campionato brasiliano. Dobbiamo aspettare il 3 gennaio”, una conferma in piena regola per il direttore generale dell’area tecnico-sportiva del Milan.

Ma in inverno oltre a Paquetà dovrebbe arrivare qualche altro rinforzo. In ballo c’è sempre il nome di Zlatan Ibrahimovic e non tutte le porte sono state chiuse: “E’ normale che ci sia un legame anche personale con lui. Quando siamo arrivati ci abbiamo fatto un pensiero, anche a 37 anni è un trascinatore. Dobbiamo fare le cose con calma, non dobbiamo dimenticare che ci sono dei paletti del fair play finanziario. Vogliamo costruire una squadra competitiva”, ha confessato Leonardo ieri al premio Liedholm.

Oltre all’attaccante i rossoneri potrebbero puntare anche ad un altro centrocampista per rinforzare un reparto che sembra attualmente più sguarnito degli altri. I tre titolari Biglia, Bonaventura e Kessie non hanno sostituti all’altezza e Bakayoko per ora non ha convito del tutto. Potrebbe esserci un intervento sul mercato proprio per rinforzare queste posizioni del campo.