Milan, paradosso Montolivo: in Europa ma ai margini della rosa

Il Milan ha presentato alla UEFA la lista dei giocatori per la fase a gironi dell’Europa League. Nell’elenco ufficiale mancano gli infortunati Strinic e Conti. Per il resto non ci sono sorprese né esclusioni eccellenti. Come evidenzia il Corriere della Sera, c’è anche Montolivo, che di fatto è ai margini della rosa. Il debutto è previsto per giovedì 20 settembre in Lussemburgo contro il piccolo Dudelange.