Milan, Paredes quasi impossibile a gennaio: costa 25 milioni di euro

Leandro Paredes resta nel mirino del Milan ma come riporta La Gazzetta dello Sport di questa mattina molto difficilmente il giocatore potrà arrivare in rossonero a gennaio. Il club russo chiede infatti 25 milioni di euro e non sembra essere disposto a trattare, con Leonardo che non può certo permettersi questa cifra durante il mercato invernale.