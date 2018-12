Milan-Parma, le formazioni: 4-3-3 speculare, Scozzarella-Biabiany titolari

Scozzarella titolare

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Modulo speculare tra Milan e Parma per il lunch match di questa domenica. Gattuso e D'Aversa scelgono entrambi il 4-3-3. Tra i rossoneri, a centrocampo, l'ex crociato Mauri accanto a Kessiè e al recuperato Bakayoko. In avanti Cutrone punta centarle con il duo Suso-Calhanoglu a supporto. Tra i crociati, invece, Scozzarella vince il ballottaggio in mediana con Stulac mentre in avanti, accanto alla coppia Gervinho-Inglese, ci sarà Biabiany che ha superato al fotofinish Ciciretti. Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Parma, gara valida per la 14^ giornata di Serie A, il cui start è atteso allo stadio "San Siro-Meazza" alle 12:30:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Kessié, Mauri, Bakayoko; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

A disp.: Reina, A. Donnarumma, Conti, Laxalt, Simic, Brescianini, Bertolacci, Halilovic, Montolivo, Borini, Castillejo.

Allenatore: Gattuso.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Grassi, Scozzarella, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho.

A disp.: Frattali, Bagheria, Stulac, Deiola, Ceravolo, Ciciretti, Gobbi, Di Gaudio, Gazzola, Rigoni, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.