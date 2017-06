Milan, passi avanti per Conti: stallo su Kalinic e Biglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E’ un Milan sempre attivo sul mercato, una delle squadre più vivaci in Italia, con già quattro acquisti ufficiali e un paio in dirittura d’arrivo. Il più vicino è Andrea Conti, in cui ieri c’è stato un altro avvicinamento tra le parti. L’agente del giocatore, Mario Giuffredi, ha visto il presidente dei bergamaschi Antonio Percassi, e ha lavorato per conto dei rossoneri per avvicinare le due società. Nelle prossime ore dovrebbe esserci un contatto tra Fassone e Percassi per presentare l’offerta definitiva. I rossoneri hanno alzato il tiro fino a raggiungere i 23-24 milioni di euro e l’inserimento di un paio di giovani contropartite.

E’ un giocatore che piace tantissimo alla dirigenza milanista e per questo si sta provando a fare uno sforzo economico importante per assicurare a Montella un esterno destro di grande valore. Conti è il giocatore più vicino al Milan in questo momento, più staccati invece Biglia e Kalinic. Per l’argentino si vive la classica situazione di stallo con la Lazio, perché Lotito chiede ancora tanto per i parametri del Milan, la cui offerta resta al massimo sui 15 milioni, mentre i biancocelesti pretendono almeno 5-7 milioni in più.

Anche per Kalinic non ci sono stati grossi passi avanti, il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, non ha ancora incontrato Mirabelli nonostante la presenza a Milano da diversi giorni, mentre le telefonate con l’intermediario Ramadani sono abbastanza frequenti. La punta viola piace molto a Montella però le richieste della Fiorentina partono da trenta milioni. Il Milan però entro questo weekend vorrebbe vederci chiaro nella vicenda Donnarumma.