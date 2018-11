Milan, Pato è più di un'idea ma l'ostacolo è la clausola da 25 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una strada percorribile per il mercato in entrata del Milan in vista di gennaio è senza dubbio quella che porta ad Alexandre Pato. Gattuso lo riabbraccerebbe volentieri e Leonardo è in ottimi rapporti con lui e i suoi agenti. Anche il giocatore sarebbe entusiasta di tornare a Milanelo ma lo scoglio maggiore da superare resta quello economico. Il giocatore al Tianjin guadagna 9 milioni di euro, stipendio che però verrebbe senza dubbio abbassato anche con il via libera del brasiliano pur di tornare a vestire una maglia importante come quella rossonera. Il vero problema è relativo alla clausola da 25 milioni presente nell'accordo con i cinesi che, al momento, non hanno intenzione di abbassare le proprie pretese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.