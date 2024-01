Milan, per il centrale si guarda alla Premier. Lenglet il preferito, ma attenzione a Kiwior

Vista la chiusura di Urbano Cairo per Buongiorno ("Con Beppe Riso siamo in buonissimi rapporti, il tema di Buongiorno l’ho già detto non è un tema all’ordine del giorno, per cui Buongiorno rimane col Toro punto e basta. Nella maniera più assoluta, al 100% è così", ha detto ieri il patron granata) il Milan si rituffa sul mercato per andare a cercare un centrale in grado di aiutare Pioli con l'emergenza difensiva dovuta ai tanti infortuni di fine 2023.

Stando a quanto rivela Sky, per il ruolo di difensore centrale, il preferito in casa Milan è Clement Lenglet, francese classe 1995 di proprietà del Barcellona ma in prestito all'Aston Villa. I rossoneri sperano in un'apertura negli ultimi giorni di mercato e hanno contattato l'uomo mercato dei Villans Monchi per capire la fattibilità dell'operazione.

Le alternative al francese sono Jakub Kiwior, per il quale ci potrebbe essere un'apertura al prestito da parte dell'Arsenal e Trevoh Chalobah, di proprietà del Chelsea: su quest'ultimo ci sono dei dubbi riguardo le sue condizioni fisiche, poiché è reduce da un infortunio. Inoltre il Milan aveva fatto un tentativo per Soyuncu dell'Atletico Madrid, ma alla fine il giocatore turco si trasferirà al Fenerbahce per sei mesi.