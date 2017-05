Milan, per l'attacco c'è anche l'idea Dolberg

Non solo Morata e Kalinic. Il Milan gioca su più tavoli per il proprio attacco che vedrà l'addio di Carlos Bacca, con l'attaccante del Real Madrid che rimane il primo obiettivo ma non l'unico: nella short list degli uomini di mercato rossoneri c'è anche Kasper Dolberg, danese classe 1997 di proprietà dell'Ajax. 30 milioni la richiesta, 25 la possibile proposta, spiega Tuttosport.