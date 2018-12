© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il freepress ’Leggo’ scrive del mercato del Milan, con Gonzalo Higuain che a fine stagione potrebbe non essere riscattato. L’argentino tornerebbe così alla Juventus, mentre i rossoneri risparmierebbero 36 milioni di euro più una decina d'ingaggio netti a stagione. Intanto Leonardo e Paolo Maldini sono chiamati a trovare un attaccante di scorta per gennaio e a giugno un nome da sogno. Alvaro Morata del Chelsea potrebbe fare al caso del Milan per l’estate, mentre per l’immediato c’è il nome di Fabio Quagliarella in pole. La dirigenza rossonera avrebbe offerto alla Sampdoria - come contropartita tecnica - Raoul Bellanova, esterno destro classe 2000 della Primavera rossonera. Piace anche Christian Kouamé del Genoa, ma Preziosi non vorrebbe cederlo a inizio 2019.