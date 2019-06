© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan pensa a Dejan Lovren per la difesa e nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra l'intermediario del croato e la dirigenza rossonera per iniziare a capire quali sono i margini di trattativa con il Liverpool.

La richiesta - Il club inglese è disposto a cedere il giocatore ma il costo del cartellino di aggira intorno ai 20 milioni di euro e per questo il club di via Aldo Rossi proverà a trattare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.